SHANDON: Empty Clubs – Acoustic tour

10 Appuntamenti, 10 canzoni live in acustico suonate e filmate in 10 clubs Italiani, forzatamente a porte chiuse, alla fine di una stagione mai iniziata.



Empty Clubs e’ La musica dei musicisti e dei locali che li ospitano, entrambi troppo spesso non considerati e relegati a mera forma di intrattenimento.Sempre sotto pressione per via della bassa considerazione del ruolo culturale ricoperto da questi spazi ed oggi, a riprova di cio’, totalmente privi di appoggio benche’ in difficolta’ confermando che questo tipo di espressione e questo tipo di persone, sono considerate di serie B per la stragrande maggioranza dell’opinione pubblica.Nel vuoto non esiste gioia, nel silenzio non esiste espressione, nell’indifferenza non esiste cultura.