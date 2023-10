BULL BRIGADE al Fabrik di Cagliari il prossimo 18 novembre assieme a P.N.D. e Regrowth

TSABATO 18 NOVEMBRE I BULL BRIGADE TORNANO A CAGLIARI. LA BAND TORINESE SALIRÀ PER LA PRIMA VOLTA IN ASSOLUTO SUL PALCO DEL FABRIK, LO STORICO LIVECLUB DI VIA MAMELI 216. AD APRIRE IL CONCERTO A PARTIRE DALLE 21:00 P.N.D. E REGROWTH.

Il 18 novembre i Bull Brigade tornano a Cagliari. La band torinese, non nuova alle trasferte isolane, a questo giro salirà per la prima volta sul palco del Fabrik, lo storico live club di via Mameli 216. A partire dalle 21:00 a scaldare i motori ci penseranno due band locali che non hanno certo bisogno di presentazioni: i P.N.D., punk rock band composta da veri veterani della scena musicale del sud Sardegna e i Regrowth, futuro della scena hardcore isolana che sta finalmente facendo conoscere il suo nome fuori dai confini nazionali.

I biglietti saranno disponibili in prevendita o online all’indirizzo [email protected] . Dal 1° settembre al 16 novembre (entro le 20:00) 14€. Alla porta il prezzo del biglietto sarà di 18€ (con tessera CSAIN). Per qualsiasi info sarà possibile contattare le organizzazioni sulle loro pagine social.

Cool Kids Music

FB: https://www.facebook.com/CoolKidsMusicSardinia

IG: https://www.instagram.com/_cool.kids.music_

Kattive Maniere

FB: https://tinyurl.com/FbKattiveManiere

IG: https://www.instagram.com/kattivemaniere_rex

Inoltre, dal 24 luglio sarà possibile acquistare le prevendite anche nei seguenti punti vendita:

• OLD FRIEND BAR&BISTROT – via Abba, 51 Cagliari

• JAILBREAK TATTOOS – via Iglesias, 18 Cagliari

• BLACK OUT RC – Corso Colombo, 97 Iglesias

• BELLA SOCIO STREETWEAR – via Regina Elena, 23 Olbia

• FABRIK – via Mameli, 216 Cagliari

• OLIVETO SINERGICO ( https://www.facebook.com/profile.php?id=100093330902496 )

• BODIE ART VOL. 2 – via San Giovanni, 254 Cagliari

• PESOLO STRUMENTI MUSICALI – viale Monastir, 104 Cagliari

Sin dagli esordi, i Bull Brigade sono sempre stati un punto di riferimento per gli amanti dell’Oi! e dello street punk in generale, ma dopo l’uscita de “Il fuoco non si è spento” nel 2021 tutta la scena underground italiana non ha più saputo fare a meno di loro. Nata nel 2006 dalle ceneri di Bad Dog Boogie e Banda del Rione, la band torinese negli ultimi diciassette anni ha macinato palchi su palchi, facendo viaggiare la propria musica in lungo e in largo dentro e oltre i confini del Bel Paese. “Strade Smarrite”, il loro primo album, ha da poco compiuto quindici anni, festeggiati dai Bull con tour dedicato e una serie di interviste esclusive. Il già citato “Il fuoco non si è spento” ha rappresentato una tappa decisiva per la band, che esplorando un sound più melodico (ma sempre conscio della strada percorsa fino ad ora) si è contraddistinta come una delle band più interessanti dell’ondata revival che da qualche anno ha travolto il punk rock nostrano. Nel 2023 la canzone “Sommersi” che vede il featuring di Fabio Valente (cantante degli Arsenico), è stata inserita nella colonna sonora della serie “Questo mondo non mi renderà cattivo” di Zerocalcare, che ha anche ritratto la band sul palco.

I P.N.D. arrivano direttamente da Villasor. La band nasce nel 1993 ed è formata da Giovo, Korra, Ale e Fabio, a luglio 2023 hanno festeggiato 30 anni di attività. Una vera e propria carriera di devozione al punk rock, che da sempre appassiona i componenti del gruppo. Passione che si fa sentire quando suonano tutti insieme, spaziando dall’influenza dei Ramones, fino ad arrivare ai più moderni Screeching Weasel. Il loro ultimo lavoro risale al 2019 e si intitola “ENEA”

I Regrowth in breve? Breakdown, riverberi lunghissimi e gare di salto in alto. La band nasce nel 2016 con una forte ispirazione proveniente dalla nuova wave metalcore e melodic hardcore. Nel 2018 debutta ufficialmente con la pubblicazione del primo EP “This Time I’m No Longer Alone”. Nel 2020 esce “Fast Music For Sad People” (vero e proprio mantra della band) split EP che li vede protagonisti insieme a Quercia e Riflesso. Il 2020 è l’anno del loro primo Full Length “Lungs” e tra 2021 e 2022 pubblicano un nuovo Ep “Insecurities & Uncertainties” e il singolo “Fragment”. Ma è il 2023 a riservargli il meglio. Dopo l’uscita di un nuovo singolo, “Cover Me With Flames”, i ragazzi partono per il loro primo tour europeo. 11 date in 11 giorni passando per Italia, Svizzera, Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Croazia, culminando con la partecipazione al decimo anniversario del Venezia Hardcore Festival.

Per qualsiasi info relativa al concerto:

[email protected]