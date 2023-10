I TALCO pubblicano il nuovo video “Paradise Crew”, tratto dall’ultima fatica discografica “Videogame”.

La formazione “punkchanka” veneziana non si è risparmiata dall’uscita del disco e ha inanellato una serie di tour riuscitissimi, forti anche dei consensi raccolti negli anni, che hanno portato ad un’ottima risposta anche ai brani di “Videogame”.





Tra di essi, “Paradise Crew” è decisamente uno dei più riusciti e più apprezzati e la band ha così pensato di dedicare ad esso un nuovo videoclip, che cattura lo spirito del brano e il contenuto del suo testo, sempre molto importante per la formazione veneziana.



La band commenta “Paradise Crew” dicendo:

“La mancanza di profondità nell’analisi dell’individuo e della società porta sempre a una situazione di apparente pace di facciata, nella quale il protagonista si sente incompreso e alienato: una “Paradise Crew”, oasi poco veritiera dietro cui si nasconde il male per eccellenza della società, la superficialità.

Un falso Eden populista dai molti volti, tra ministeri mondani in riva al mare, falsi rivoluzionari anti-casta controllati a distanza da potenti lobby e pericolosi neo-revisionismi di un mondo capovolto.”



Il 2023 è agli sgoccioli ma i TALCO saranno impegnati in tour tra Svizzera, Iberia, Messico e Germania. Le prime date del 2024 sono già pronte e la band non mancherà l’appuntamento con i tanti fan guadagnati in questi anni on the road.