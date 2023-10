I TALCO partono per il Messico!

I veneziani TALCO stanno per tornare in Messico! L’ultima volta si sono esibiti davanti a 70.000 persone in un grosso evento alla fine del 2021 ed ora il pubblico messicano reclama un’altra dose del loro “punkchanka” potente e coinvolgente.

A poche settimane dall’uscita del video “Paradise Crew”, brano tratto dall’ultima fatica “Videogame”, arriva il 5 Novembre l’apparizione all’Hell & Heaven, uno dei più grandi festival di musica del Paese Nordamericano.

L’Hell & Heaven Festival quest’anno vede headliner e nomi del calibro di Slipknot, Muse, Guns’n’Roses, Helloween, A Day To Remember e Billy Idol, oltre a tantissimi altri gruppi blasonati della musica indipendente mondiale di tutti i generi.

Un’occasione per la band di Venezia di portare un po’ di Italia nel bill dell’evento e di consolidare la propria presenza nel mondo latino, oltre che di conquistare nuovi fan.

I TALCO non sono nuovi a questo genere di riconoscimenti internazionali e di fatto la band è acclamata all’estero come uno dei gruppi più significativi del genere che propongono, una mescolanza di punk, ska e folk che la band definisce “punkchanka”.

Dema, cantante e chitarrista dei Talco commenta:

“Siamo sempre stati un gruppo che fa le cose magari più lentamente del dovuto, forse a parte a livello di album, ma abbiamo sempre creduto fin dall’inizio che ogni cosa dovesse prendere forma nel momento in cui noi ci sentivamo pronti. Non abbiamo mai badato a scadenze o mode del momento, tanto che anche come progetto siamo emersi in un periodo in cui il punk in Italia era ai minimi storici.

Questo ci ha permesso di aprirci ad un altro percorso che, tirando le somme, sta dando molte più soddisfazioni anche della meta di quello che ci saremmo aspettati. Il nostro modo di lavorare ha trovato fortune fuori dal nostro paese, a partire dell’Europa Centrale, poi in Spagna, facendoci girare in pianta stabile l’Europa con un felicissimo seguito a cui siamo eternamente grati, giorno dopo giorno.

Dopo una trasferta felice in Giappone, si stava affacciando nel 2018 la possibilità di suonare a Città del Messico. Non sapevamo cosa aspettarci, anzi, pensavamo di dover cominciare da zero, come fatto in Europa nel 2004, ma da subito abbiamo goduto di una grossa sorpresa: il nostro primo concerto in Messico è stato sold out.

Di lì siamo riusciti a tornare in tour un altro paio di volte prima della pandemia e in un festival assieme ai Panteón Rocco di fronte a 70000 persone alla fine del 2021. Qualche tappa insomma era stata bruciata e avevamo messo buonissime basi in Messico, è stato incredibile l’approccio a questo paese, ma stava a noi dargli un seguito.

Alla prima chiamata abbiamo risposto subito presente, e ci mancherebbe altro: siamo stati contattati per partecipare ad uno dei festival messicani più importanti, l’Hell & Heaven, quindi a quanto pare le sorprese non si erano fermate a due anni fa e c’è l’opportunità di aprirci gradualmente anche verso il continente Latinoamericano, cosa di cui siamo davvero fieri.

A breve annunceremo notizie importanti su nuove collaborazioni per darci la possibilità di giocarci le nostre carte al meglio delle nostre possibilità, come abbiamo sempre cercato di fare da 20 anni.”



Il loro ultimo album, “Videogame” è disponibile su tutte le piattaforme digitali, in vinile e in CD.



TALCO ON TOUR:

MÉXICO 2023

? 05.11 – México – Hell & Heaven Open Air (Festival)

.

GERMANY 2023 /24

? 08.12 – Freiburg – Crash

? 09.12 – Lindau – Club Vaudeville

? 15.12 – Potsdam – Waschhaus

? 16.12 – Oberhausen – Punk im Pott

? 19.01 – Chemnitz – AJZ

? 20.01 – Kiel – DIE Pumpe

IBERIAN 2024

? 01.03 – Santander – Escenario Santander

? 02.03 – Lugo – A Candeloria (Festival)

? 08.03 – Murcia – Garaje Beat Club

? 09.03 – León – Espacio Vias