Il 21 aprile prossimo uscirà uno split in digitale e in 7″ tra due delle band più in voga del punk e dell’hardcore israeliano: Kids Insane e Not On Tour.

Lo split conterrà 3 tracce per band: Four Hearts, Do Anything e X Ray Vision per i Kids Insane e Desperation Street, GMSN e No Future per i Not On Tour.

Taklitim Holim | KIDS INSANE / NOT ON TOUR – SPLIT 7?