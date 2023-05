Tropa do Carallo, unica data italiana per la band capitanata da Evaristo Páramos!

Il 20/05/2023 arriva a Genova la Tropa do Carallo, la nuova band di Evaristo Páramos de La Polla Records, storica band punk basca attiva già dagli anni 80!

Una serata imperdibile perché raramente Evaristo si è spinto fuori dai confini spagnoli negli ultimi 20 anni e questa sarà l’unica data italiana, dove poter ascoltare un pezzo di storia del punk con una nuovissima ed energica formazione.

In apertura la band locale Small Thing e i punx Vomitiva, per la prima volta a Genova.

Il TDN si trova a Genova in Via Bartolomeo Bianco 4, facilmente raggiungibile in auto o con i mezzi!

Nessuna prevendita, biglietti direttamente in cassa il giorno dell’evento.