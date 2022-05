Nuovo singolo per i Regrowth!

La band cagliaritana, a due anni di distanza dall’uscita del loro primo full lenght “Lungs”, manda fuori un nuovo singolo intitolato “Fragment”.

“Questo brano è una sorta di viaggio Dantesco per arrivare all’inferno. Questo ipotetico viaggio di Dante in un mondo parallelo si può paragonare ai giorni d’oggi.

durante il percorso si rispecchiano alcuni fatti che riguardano principalmente le persone oppresse. L’ argomento del brano è principalmente questo.”

Hc New School per fans di band come Stick To Your Guns e Counterparts!