Izzy Day 2024. Quest’anno ricordiamo anche Segre.

L’anno scorso era saltato per motivi di tempistiche sballate….quest’anno invece si riprende. L’Izzy Day, la festa per ricordare Izzy (compianto trombonista dei Water Tower e occasionale collaboratore di Punkadeka scomparso in un incidente stradale nel 2002) torna e trova una nuova casa. Sempre a Monza, dal C.S. Boccaccio si sposta al Circolo Arci Scuotivento.

Qui il 22/6 a partire dalle 22 si alterneranno sul palco (come da flyer):

– JodedosS (Punk Rock dalla Valtellina)

– Amos & The Ruers (Rock’n’roll brianzolo)

– Croce 666 (Digital Hardcore Grind dal 2014)

– Water Tower (Skauntry-Punkrock trombone brianzolo dal 1989)

Oltre a Izzy, quest’anno ricorderemo anche Segre, figura fondamentale della scena punk brianzola, attivo da sempre, già nei Ragadi poi con gli Hate Seconds. Grande amico dei Water Tower ma anche di chiunque suonasse punk in Brianza.

Mi raccomando, venite presto e supportate tutte le band!