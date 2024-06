Therapy: Il tributo dei Retarded ai 30 anni di Dookie

I Retarded, la celebre band punk rock di Voghera, è entusiasta di annunciare l’uscita del video di “Therapy”. Questo singolo fa parte del loro ultimo album “Same as the First”, uscito lo scorso 26 gennaio 2024 sotto Ammonia Records e Striped Records.

Il video musicale di “Therapy” è più di una semplice rappresentazione visiva della canzone; è un sentito tributo per i 30° anniversario dell’iconico album dei Green Day “Dookie” e nello specifico di “Basket Case”. Questo tributo sottolinea l’ammirazione dei Retarded per una delle band punk rock più influenti della loro generazione, celebrando l’impatto che i Green Day hanno avuto sulla scena punk rock globale.

Diretto da Marcello Perego, il video cattura l’energia grezza e lo spirito scanzonato che accomuna sia i Retarded che i Green Day. La regia di Perego conferisce un’atmosfera fresca ma nostalgica, omaggiando egregiamente l’iconico video.

“Con questo video abbiamo voluto onorare l’eredità dei Green Day e l’influenza che hanno avuto su tutti noi”, ha dichiarato Mera, voce dei RETARDED.

Guardate il video musicale di “Therapy” su YouTube e se non l’avete già fatto, andate ad ascoltare “Same as the First”, disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming.