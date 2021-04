25 Aprile 2021 : PUNKREAS Live

25 Aprile… I Punkreas non ce la fanno più senza live.. eccoli live allo spazio 201 con un Mashup di 3 loro storici pezzi.



“Le chitarre a cannone, i tamburi che picchiano e Cippa che grida nel microfono sono sempre state le nostre armi preferite per combattere le discriminazioni, le ingiustizie, il razzismo, l’intolleranza e ogni tipo di altra deriva fascistoide.

Per questo anche oggi uniamo il nostro canto a tutti quelli che tengono alto i valori della resistenza.

In particolare ci sentiamo vicini alle amiche e amici di Modena, che proprio in questi giorni sono sotto processo per aver cantato BELLA CIAO in faccia a una manifestazione neofascista. In questo mondo alla rovescia bisogna ancora ricordare che il fascismo è un crimine e l’antifascismo è un valore.

Ora e sempre l’antifascismo non si arresta! “

FB https://facebook.com/punkreasofficial???

IG https://instagram.com/punkreas_off?ic…? TW https://twitter.com/Punkreas_Band???

Video Credits Produzione: Canapa Dischi Registrato allo Spazio 211 (Torino) http://www.spazio211.com/