LA BALLATA DEL TERRORISTA: Svetlanas Feat. Punkreas

Dopo l’ospitata di Olga all’Alcatraz di Milano in occasione del live dei Punkreas , gli Svetlanas escono con un nuovo singolo “LA BALLATA DEL TERRORISTA” Feat. Punkreas, per la prima volta cantato in lingua italiana.

Il singolo é stato registrato e prodotto dallo Svets MC -presso il Pinbowl Skatepark di Pero. Si tratta di una ballata antifascista in chiave punk rock. Perché alle porte del 2024 guardandoci intorno ne sentivamo forte il bisogno.

Il tema deIl videoclip é un tributo all’arte di strada e a Banksy.

“MI HANNO CHIAMATO TERRORISTA PERCHÉ SONO ANTIFASCISTA

UN DROGATO COMUNISTA

UNA PUTTANA FEMMINISTA”