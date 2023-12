NOYSE: il progetto solista

Nuovo progetto solista per Paolo Noise dei Punkreas (aka NOYSE) esce infatti oggi il primo singolo intitolato MARGARITA sulle varie piattaforme musicali.

(in arrivo anche su Spotify a breve)

“Ecco ci siamo è uscito il mio primo pezzo da solista, Margarita. Non proprio dappertutto.Su Spotify sembra di no

Ma dico, proprio oggi doveva uscire, alla mezzanotte del giorno in cui è morto uno dei miei idoli più assoluti.

Non pretendo che ci sia un nesso tra le due cose, per carità. Lui troppo gigante e io troppo minuscolo. E neanche la canzone c’entra molto. Ma forse nel testo un pochino di lui c’è. Un frammento piccolissimo della sua poetica e una sua influenza riesco anche a trovarla.

In ogni caso, da ora in poi sarò costretto a ricordare per sempre che il giorno in cui è uscito il mio primo singolo, ho dovuto festeggiare con una pinta al cielo dedicata a lui.