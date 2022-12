NOFX: tour finale

Come prenannunciato l’estate prossima ci sarà l’ultimo “Final” tour dei NOFX, tour per i 40 anni di attività che toccherà 40 città.

Le prime date confermate sono a Barcellaona (19 e 20 Maggio) e a Linz -AU (il 2 Giugno).

Le anticipazioni dicono che faranno ben 40 pezzi per ogni live e saranno dedicati a tutti i loro album a seconda della data.

Li vedremo per l’ultima volta anche in Italia?

