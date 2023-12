Lennon Kelly pubblicano il nuovo singolo e video “Il Passatore”

I Lennon Kelly tornano con un nuovo singolo intitolato “Il Passatore”. La band propone un nuovo azzeccatissimo e sopraffino concentrato di story-telling come solo loro sanno fare, narrando le gesta di una figura leggendaria, quella de “Il Passator Cortese”, una sorta di eroe molto sentito nella cultura romagnola, un brigante che scelse di farsi giustizia da solo.



La band celebra e commemora così un pezzo importante della tradizione romagnola, raccontando la storia di una figura dalla spiccata vena anarchica e lo fa mescolando magistralmente le varie influenze che compongono le sonorità e l’identità artistica della band, dal folk al punk al rock dal sapore rurale, filtrate attraverso gli inevitabili ascolti tradizionali di chi in Romagna è cresciuto sia musicalmente che umanamente.



“Il Passatore” è accompagnato da un accattivante videoclip prodotto da Studio Selvatico.

Si tratta di un viaggio profondo nella memoria e nelle inquietudini di questo popolo, che esalta il marcato rapporto con l’occulto, con l’ambiente circostante e mette davanti l’ascoltatore a paure arcaiche.



Lennon Kelly commentano dicendo:

“La speranza è che questa canzone rimanga nel tempo come un testimone intramontabile per le generazioni a venire. Con questa nuova dichiarazione d’amore verso la Romagna vogliamo salutare un 2023 ricco di concerti, propositi e tasselli seminati con cura e romagnola dedizione tra lo stivale è una buona fetta d’Europa. Il fare musica per noi è diventata una missione, un’eredità da lasciare a chi un giorno troverà irriconoscibile questa meravigliosa terra.

Chiuderemo come ogni anno l’appuntamento annuale con i concerti il giorno di Natale della nostra Cesena.”



Come ogni anno puntualmente a Natale, il 25 Dicembre la band sarà impegnata nel loro ormai storico concerto di fine anno, che li vedrà salire sul palco del Vidia Club di San Vittore di Cesena.



“Il Passatore” è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Credits immagine banner: Six Studio