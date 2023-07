Festa Del Rugby Varese, tutti nella mischia!

Non potevo perdermi questa serata della festa del Rugby di Varese, non potevo proprio; Punkreas, Error 404 e Affari Grossi Crew, questi ultimi, che non conosco e che per ora non conoscerò e sapete perché? Perché mi sono perso la festa! Non me ne vogliano le band e tutti gli amici, anche a me quella sera mi toccava fare due note e francamente non mi potevo esimere. Non volevo però che tutto venisse buttato ai pesci. Ad un certo punto però lì, si proprio lì nella landa della disperazione, il lampo di genio:

“Matteo, chi meglio di te può essere i miei occhi visto che sarai sotto al palco a scattare?” E lui “Ok!”

Ed ecco che si palesò il fotografico live report del Codarri, a te la parola barbuto-macchina-munito!

“Un grande concerto, uno di quelli che te lo ricordi per forza dopo anni perché era quella volta in cui i Punkreas hanno suonato alla festa del rugby a Varese sotto la pioggia. Pioggia che non ha scoraggiato le centinaia di persone che tra pogo e sudore hanno partecipato ad una serata veramente pazzesca.

È iniziato tutto subito alla grande, le persone hanno affollato lo spazio davanti al palco fin dai primi istanti. Si comincia coi Affari Grossi Crew, una band di giovani rapper, probabilmente locale, dal sound delle volte funky e delle volte reggae che parlando della loro realtà in maniera diretta, incastrando rime una dietro l’altra senza filtro e senza mezzi termini, riscuote un gran successo tra il pubblico.

Una volta fatto un rapidissimo cambio palco, è stata la volta degli Error 404, punk band in attività oramai da qualche anno. Subito dai primi accordi si capisce subito che sono dei piccoli veterani da palco. Trasmettendo un’ energia che solo chi sa fare musica (specialmente live) è in grado dare, eseguendo pezzi vecchi e nuovi del loro repertorio, confermandosi la grande band che in tutti questi anni hanno dimostrato di essere. Quando gli Error arrivano all’ultima canzone i ragazzi sotto il palco sono carichi. È la volta dei Punkreas.

Salgono sul palco e da quel momento scoppia il delirio. Ogni canzone viene cantata dal pubblico (nel frattempo era aumentato a dismisura occupando quasi tutto il campo) che partecipa ad ogni istante con un’energia incredibile. I Punkreas regalano a chi è venuto ad ascoltarli un grandissimo show, proprio come ci hanno abituati in tutti questi anni proponendo i classici e le canzoni che sono presenti nel loro nuovo album, “Tempi Distorti”. Sono stati monumentali. L’unico attimo di tregua è stato un piccolo intermezzo causa pioggia che ha costretto la band ad una breve ritirata, finito quell’attimo si è ripreso a fare casino e saltare come si fa ai concerti quelli belli.

Una serata veramente di altissimo livello dove si è fatta musica solo per il piacere di farla”

Grazie Matteo e ora ci gustiamo i tuoi scatti d’autore.