2Agosto: LOW-L Fest + Venezia HC = Grade2, Secoli Morti, The Frog

Collaborazione decisamente affascinante quella tra LOW-L FEST e Venezia Hardcore, che porterà il prossimo 2 Agosto a Piacenza e nello specifico a Spazio 2.021 i Grade 2, assieme a Secoli Morti e The Frog.

I Grade 2, freschi della firma con l’etichetta di Mr. Tim Armstrong, la Hellcat, torneranno in Italia tra luglio e agosto per una serie di date da headliner.

Da Genova, a San Donà di Piave, passando per l’Elba e per finire a Piacenza per una serata che si prospetta caldissima e non solo meteorologicamente parlando.

Chissà che il sodalizio tre le crew del LOW-L e del VEHC non porti ad altre sorprese in futuro, intanto ci godiamo alla grande questa.

Data: 2 Agosto 2023

Luogo: Spaio 2.021, Via 24 Maggio 51 Piacenza (PC)

Ticket: 15€ in cassa

Prevendita su DICE: 15€ + ddp : https://link.dice.fm/D845a6e17556

Apertura porte: 19.00

Live dalle 21.00

FOOD – DRINKS – EXPO