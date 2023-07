U.F.O (Us Fucking Outsiders) I know what i say, il singolo che fa bene alla salute

Pronti al varco per il secondo singolo degli U.F.O. (Us Fucking Outsiders) dal titolo “I know, what I say“. Il duo Pop-Punk nasce dalle ceneri di veloce bruciatura dei Concert for Aliens, band meteora avvistata da pochi ma che è stata subito apprezzata nella sua fugace carriera live.

Il sound è una ricetta di dosi differenti di pop punk , da vent’anni a oggi, un riff graffiante e una melodia allegra ma non troppo. Il testo infatti tocca il tasto dolente del crollo emotivo, quello dovuto alla cattiveria che le persone possono esercitare verso noi senza fare sconti. Chi non si è trovato in una condizione simile e, soprattutto, a chi non piace il pop punk? Dai buttatevi su tutti i canali streaming di sto mondo e ascoltateli!

Il singolo è stato registrato all’Attitude Studio di Milano da Gianluca Veronal (Andead) e Alessandro “Alesi” Strada e mixato al Signature Sound Studio di San Diego da Christian Cummings.

