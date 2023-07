E’ uscito il Punk Rock Holiday day split

Gli aficionados del Punk Rock Holiday stavano iniziando a preoccuparsi: nel 2022 la divisione in giorni è uscita a metà maggio…quest’anno fino a fine giugno non si è visto niente, finalmente ora è uscita. Il 26 Giugno ha fatto capolino sul FB del festival l’agognata divisione, importante per capire come si alterneranno le band all’interno dei giorni del festival, e quali band saranno accoppiate tra loro lo stesso giorno.

Dal mio punto di vista è fantastico subito il secondo giorno, con in sequenza Slackers, Agnostic Front e Dropkick Murphys.

Ottimo anche l’ultimo giorno che alterna Svetlanas (sul Beach Stage contrariamente alle mie previsioni), Jaya The Cat e Toy Dolls.

Da segnalare l’inserimento all’ultimo momento in line up del Beach Stage di Jen Razavi, immagino in veste acustica.