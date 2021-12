THE HIVES e beach stage aggiunti al BAY FEST 2022

La Hub Music Factory ha rivelato il nome di un altro pezzo da 90 del punk mondiale che farà parte dell’edizione 2022 del Bay Fest: stiamo parlando degli svedesi The Hives.

La garage punk rock band va così ad aggiungersi ad una line up che vede già la presenza di Bad Religion, Raw Power, Bouncing Souls, Flatliners, Circle Jerks, Strung Out, Get Dead, Satanic Surfers, Flogging Molly, The Last Gang, Circle Jerks, H2O, Anti-Flag e Millencolin.

Ma non è finita qui: come sempre ci sarà anche un beach stage ad aprire le danze di ognuno dei 4 giorni di festival e i primi nomi confermati sono Yotam Ben Horin (Useless ID), Steve Rawles (Belvedere), Chaser e Downway.

Per tutte le info su line up e biglietti:

