STRAIGHT OPPOSITION: reunion e firma per Time To Kill Records

Ottime notizie per tutti gli amanti dell’HC: gli Straight Opposotion, storica hc band di Pescara, hanno annunciato la reunion tanto auspicata da molti di voi.

La band abruzzese ha inoltre firmato per la Time To Kill Records, etichetta per la quale, presumibilmente, uscirà del nuovo materiale nel 2022, 5 anni dopo “The Fury From The Coast” (Indelirium Records).