Regarde: è uscito il nuovo album The Blue And You, capolavoro di atmosfere e melodie

A due anni di distanza dall’uscita del precedente Leavers (Epidemic Records), i Regarde di Vicenza tornano con un nuovo, incredibile full length.

“The Blue And You” è un lavoro di dieci tracce in cui vengono esaltati ulteriormente i caratteri vincenti di “Leavers”. Melodie morbide, atmosfere ricercate e varietà di dinamica.

Ogni brano è un episodio diverso, fatto di dettagli ricercati ma sempre spontanei; “The Blue And You” scorre piacevole, passando da emozione ad emozione, continuando sulla sua strada con estrema facilità.

L’album è stato prodotto da Bob Cooper a Leeds ed è stato masterizzato da Maurizio Baggio. Le grafiche sono state affidate a Michele Bruttomesso, che ha sviluppato anche il concept nel visual del singolo “Small Talks”. L’uscita del disco è affidata alla rinnovata collaborazione con Epidemic Records (Italia) e l’appoggio di Through Love Records (Germania).

Il disco è presente su tutte le piattaforme digitali http://smarturl.com/R-TBAY e può essere acquistato in vinile ai concerti dal vivo oppure su https://www.epidemicrecords.net/store/44-regarde

Dopo una weekend intenso tra uno spettacolare release party al Bocciodromo di Vicenza e un set alla festa per i 15 anni di To Lose La Track al Bloom di Mezzago, continua il tour, curato da No Reason Booking:

01.02 – Arci Dallò (Castiglione delle Stiviere, MN) *

29.02 – Edonè (BG) **

13.03 – Magazzino Parallelo (FC)

14.03 – Mare Culturale Urbano (MI)

28.03 – Arci Perugina (GE)

18.04 – Circolo Gagarin (Busto Arsizio, VA)

* w/Gender Roles (UK)

** w/Six Impossible Things

www.facebook.com/regardeband

www.instagram.com/regardeband

www.facebook.com/epidemicrecordshc

www.facebook.com/ThroughLoveRec

LINK AL DISCO:

https://epidemicrecordshc.bandcamp.com/album/regarde-the-blue-and-you

VIDEO:

https://youtu.be/x33_TkHRHTY

https://youtu.be/GDSphC1i2kM