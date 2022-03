“Oltre il limite”, primo singolo del disco d’esordio degli Infiltrados

“Oltre il limite” è il primo singolo degli Infiltrados pubblicato per la Duff Records. Il pezzo dei milanesi anticipa il loro disco di esordio, che vedrà le stampe il prossimo maggio.

Recording e mastering sono a opera di Giorgio Tenneriello c/o Lambrate Sound Studios di Milano.

Ascolta “Oltre il limite”

‘Qualcuno di famoso disse che la misura dell’intelligenza è data dalla capacita di cambiare quando è necessario. Andare oltre il limite significa non porsi alcuna barriera, non dar nulla per scontato ed essere pronti ad accettare anche ciò che non ci si aspetta. Il tutto a un passo da te, proprio li, oltre il limite!’ raccontano i quattro musicisti milanesi.

La loro ricetta è in pieno stile punk rock veloce senza alcun spazio per rallentamenti. Una scarica di energia dal sapore rigenerante. Il primo assaggio di un disco punk rock esplosivo.

Bio

Quattro vite convergenti: un laureato in geologia con la passione per le Telecaster, un bassista dedito allo stile sonoro inglese, un fonico amante della buona birra e delle Gibson, un batterista rockabilly/blues rapito dal punk. Apparentemente distanti tra loro, ma con un tratto distintivo in comune: girano l’Italia suonando punk rock con lo pseudonimo di INFILTRADOS.

Con solo un EP di 8 brani pubblicato nel 2019, i quattro rockers hanno suscitato forte curiosità da parte di pubblico e addetti ai lavori, suonando diversi concerti, soprattutto nel nord Italia.

I membri degli Infiltrados hanno calcato palchi di importanti festival quali Radio Onda D’urto, Strummer Calling, Angry Brigade e condiviso il palco con le migliori realtà della musica punk e rock italiana e internazionale: Punkreas, Derozer, Shandon, Persiana Jones, Senza Benza, Rappresaglia, Pornoriviste, Ska-P, UK Subs, Subhumans, e tanti altri.

Gli Infiltrados collaborano stabilmente con Giorgio Tenneriello, talentuoso sound engineer di casa ai Rubattino Studios di Milano, dove hanno il loro quartier generale e dove hanno anche registrato una speciale versione acustica di “As Wicked” dei Rancid per una compilation benefica PGA (Punk Goes Acoustic) organizzata da Andrea Rock di Virgin Radio.

La band si è esibita in uno speciale live tributo a Joe Strummer di fronte ad oltre 1000 persone ed ha partecipato a diverse edizioni dello “Strummer calling” e del “Tributo ufficiale a Joe Strummer” suscitando parecchio interesse. Attualmente la band intende approfondire l’attività live per rodare i pezzi che usciranno sul loro primo album che uscirà agli inizi di maggio su Duff records.

Gli infiltrados saranno in tour promozionale durante tutto il 2022.

Formazione

Stefano ‘Lauz’ Loi – voce basso cori

Dario’s Burning’ Brusa – chitarra cori

Andrea ‘Twist’ Oriani – chitarra cori

Vincenzo ‘Dna’ Di Nardo – batteria cori