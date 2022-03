Rotten Mind pubblicano il loro quinto album “Unflavored”.

“Unflavored” è il quinto album in studio del gruppo punk svedese Rotten Mind. L’album riprende da dove l’ultimo full-length del gruppo “Rat City Dog Boy” del 2020 aveva lasciato.

Le influenze del post punk e della dark wave sentite negli album precedenti sono ora ancora più predominanti, contribuendo a cupi paesaggi sonori e melodie oscure in tutto l’album.

Nel cuore dell’album, il punk rock diretto che caratterizza i primi album dei Rotten Mind è ancora una forza trainante nel sound.

Con la voce distintiva del frontman Jakob Arvidsson sopra al mix, “Unflavored” si distingue, unendo il punk 77′, post-punk, dark wave, alternative rock e garage rock in un’unica espressione punk.



“Unflavored” contiene 12 tracce. L’album è stato registrato da Kristofer Jönson presso lo studio Turbinen. Mixato e masterizzato da Magnus Lindberg, Redmount Studios. Anche questa volta,

i Rotten Mind hanno collaborato con Lövely Records per la pubblicazione.



“Unflavored” è fuori ora su tutte le piattaforme digitali. L’album uscirà su vinile trasparente e su vinile nero/blu splatter a metà aprile. Il vinile può essere pre-ordinato ora.



ASCOLTA LA TRACCIA D’APERTURA:

https://youtu.be/QGzWFV84OsU

Pre-order ”Unflavored” in vinile (arrivo: metà aprile):

https://rottenmind-official.bandcamp.com/album/unflavored

https://freighttrain.se/l%C3%B6vely/rotten-mind/



Rotten Mind:

https://www.facebook.com/rottenmindua

https://www.instagram.com/rottenmindua/

https://rottenmind-official.bandcamp.com/

ROTTEN MIND IN TOUR

25.03.2022 – DE – Kiel

26.03.2022 – DE – Hamburg

27.03.2022 – NL – Amsterdam

28.03.2022 – DE – Münster

29.03.2022 – BE – Liège

30.04.2022 – FR – Paris

31.04.2022 – FR – Orléans

01.04.2022 – FR – Lyon

02.04.2022 – IT – Parma

03.04.2022 – IT – Trento

05.04.2022 – DE – Regensburg

06.04.2022 – DE – Dresden

08.04.2022 – DE – Leipzig

09.04.2022 – DE – Berlin