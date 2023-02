NO FUN AT ALL: DUE DATE IN ITALIA A MAGGIO

I No Fun At All tornano, finalmente, per una doppia data italiana: la skate-punk band svedese farà tappa con il suo tour la prossima primavera, il 17 maggio al Bloom di Mezzago (MB) e il 18 maggio al Vidia Club di Cesena.

Dopo quattro lunghi anni di attesa, lo scorso 14 ottobre è uscito per SBÄM Records il settimo album in studio dei No Fun At All, intenzionalmente intitolato Seventh Wave. L’album, anticipato dai tre singoli It’s Not A Problem, See the Splendor e Dead and Gone, ha ricevuto ottimi riscontri da parte di pubblico e critica, ed è stato definito da molti come una delle migliori produzioni della band svedese.

Anche dopo più di 30 anni di storia della band, i No Fun At All sono ancora lontani dall’essere a corto di idee. Dopo il loro ultimo album in studio Grit (2018) seguono debitamente 12 nuove canzoni su Seventh Wave.

Formatisi nel 1991 a Skinnskatteberg, in Svezia, i No Fun At All hanno rapidamente trovato il proprio sound melodic-hardcore punk e si sono fatti un nome ben oltre i confini della Svezia grazie al loro EP di debutto Vision (1993) e il successivo album No Straight Angles (1994).

Insieme a Millencolin e Satanic Surfers, sono diventati – e sono tuttora – una delle più grandi e rappresentative band della scena skate-punk svedese.

Di seguito i dettagli delle due date.

NO FUN AT ALL

17 MAGGIO 2023

BLOOM, MEZZAGO (MB)

Biglietti in vendita su DICE e Mailticket, prezzo: 20€ + d.d.p.

NO FUN AT ALL

18 MAGGIO 2023

VIDIA CLUB, CESENA

Biglietti in vendita su DICE, prezzo 20€ + d.d.p.