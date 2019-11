DISORDINE: grande festa per i 15 anni di attività!

Manca tantissimo ma noi iniziamo a dirvelo: i nostri amici Disordine stanno organizzando una grande festa per i 15 anni di attività del gruppo, sappiamo solo che si terrà all’Ink Club di Bergamo il 18 aprile 2020, per il resto vi invitiamo a seguire la pagina dell’evento per rimanere aggiornati, credo che ne vedremo delle belle!

DISORDINE’S BIRTDAY – 15 YEARS FEST!