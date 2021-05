Il PUNK ROCK RADUNO sbarca su Twitch: primo ospite LARRY LIVERMORE (LOOKOUT! RECORDS)

Il Punk Rock Raduno sbarca su Twitch, il nuovo social network che sta prendendo voga tra molti punk rockets del nostro paese, ma non solo.

Sul loro canale ufficiale, domani sera i ragazzi del PRR ospiteranno Larry Livermore, fondatore della gloriosa Lookout! Records (Green Day, Operation Ivy, Queers, Screeching Weasel, The Muffs, Mr.T Experience, Neurosis, The Lookouts, Pansy Division, Enemy You, Pinhead Gunpowder Crimpshrine, The Criminals ecc ecc) con il quale verranno affrontati molti imperdibili argomenti.

L’appuntamento è per domani sera alle 21.00 qui:

punkrockraduno – Twitch

Ricordiamo che la quinta edizione del Punk Rock Raduno è stata posticipata al luglio 2022, ma, dal 16 al 18 luglio prossimi, ci sarà la seconda edizione del Worst Raduno Ever con concerti acustici ed elettrici e molte altre cose, il tutto sempre all’Edoné di Bergamo.

Inoltre, sulla pagina bandcamp del Raduno, sono sempre disponibili i live in Lp di Copyrights e Creeps: supportiamo!



PUNK ROCK RADUNO 5 – HOME

Punk Rock Raduno | Facebook

Merch | Punk Rock Raduno (bandcamp.com)