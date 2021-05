ANOTHER CROSS: Crawl

Gli Another Cross sono una band relativamente giovane, composta da vecchie facce della scena punk hardcore, tutt’altro che di primo pelo, fanno un genere poco etichettabile anche se le radici sono chiaramente punk-hardcore nel periodo più florido del genere.

Dunque ciò che mi ha colpito di questo disco è l’enorme onda di suono che invade e travolge le casse, tecnicamente sono molto validi e “se la tirano” com’è giusto che sia, mi spiego: sanno di essere in gamba e lo mettono in mostra, ma sono comunque autentici e fanno quello che gli pare con una naturalezza disarmante, allo stesso le influenze hardcore e un paio di decadi di esperienza li portano a buttare il suono verso lidi più oscuri, tanto da solleticare l’orecchio ai puristi dell’HC, per me che sono amante non esperto di molti generi è linfa di tanto tempo fa ma che non ha perso un cazzo di smalto, giri di basso da paura e riff lancinanti con qualche notevole assolo supportano una voce incredibilmente ’90s che passa dall’urlato senza pietà al melodico come se nulla fosse, insomma dentro ci potete trovare quello che vi piace di più ed apprezzerete, soprattutto nella seconda parte del disco, la poliedricità delle proposta, perché se nella parte centrale la fa da padrone il crossover puro, verso la fine esplode la rabbia punk-hardcore sporcata di un sacco di cose belle che pare una festa. GO FAST! AND FUCK THE REST!

Il disco è uscito un anno e mezzo fa, io come sempre mi sveglio tardi, ma ho saputo dal paziente Mario (grazie amico) che sono al lavoro sul nuovo disco, stavolta non ce lo lasceremo scappare.

Disco autoprodotto, registrazione cristallina e suoni molto ben fatti completano un buon lavoro che a mio avviso deve essere presente nella vostra collezione.



tracklist:

01. we’re back

02. we crawl

03. teufel

04. dream and never sleep

05. evil’s walking

06. dog day

07. seven

08. my dues

09. my politics

10. go fast

11. deep inside

12. 2017