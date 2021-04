JEFF ROSENSTOCK: Ska Dream

Jeff Rosenstock è uno dei migliori talenti musicali degli ultimi anni. Partendo da un gruppo Ska-Punk, i “The Arrogant Sons of Bitches”, si è evoluto nel tempo, sfociando in un suo originale sound.

Sempre nell’ambito Punk, il ragazzo ha sicuramente fuso anche influenze Alternative come i Weezer o i Pixies. Un’altra caratteristica del newyorkese è la prolifica discografia, con davvero poco tempo impiegato a realizzare dischi che non sono mai stati insufficienti qualitativamente.

Ecco che però all’improvviso Rosenstock ritorna allo Ska, riarraggiando il suo ultimo disco “No Dream”. “Ska Dream” è decisamente interessante, tanto che è difficile scegliere tra le versioni “originali” e quelle nuove. Alcuni pezzi sono un po’ troppo rilassati magari, tradendo il classico suono frizzante di Jeff, ma altri ne escono meglio. “Old Skrap” ad esempio è davvero notevole, “Ohio Porkpie” è per me il miglior pezzo del disco. Non convincono invece “The Rudie of Breathing” e “Horn Line”, che erano davvero perfette nel lavoro dell’anno scorso. Non so comunque quanto sia giusto paragonare i due album, piuttosto che considerarli come due creazioni completamente indipendenti tra loro. Ovviamente per un lavorodel genere necessitavano diverse collaborazioni, che troverete elencate nella Tracklist.



Nel complesso un disco interessante, uscito un po’ a sorpresa. Un altro centro quindi e chissà se magari non dobbiamo aspettarci presto qualche altra novità, da parte di questo eclettico musicista.



Voto: 7

NO TIME TO SKANK Airwalks (Alt) (backing vocals: Augusta Koch, Shannon Toombes, Anika Pyle) SKrAm! (ft. Boboso) (backing vocals: David Combs, Elise Okusami, Laura Stevenson) S K A D R E A M (ft. George Clarke, Augusta Koch) Horn Line (ft. nonregla) p i c k i t u p (ft. Angelo Moore, Laura Stevenson, Franz Nicolay, Ara Babajian) Leave It In The Ska (ft. Chris Farren) (backing vocals: Laura Stevenson, Shannon Toombes, Elise Okusami) The Rudie of Breathing (ft. Laura Stevenson) Old SKrAp (bv’s PUP, Shannon Toombes) ***SKA Monday At Back To The Beach Checkerboard Ashtray (ft. Laura Stevenson) Ohio Porkpie (ft. Anika Pyle, Sean Bonnette, PUP)

https://www.youtube.com/watch?v=K1bK5q1E7j0