Locked In, è uscito il nuovo EP “The Solemn Leap”

Dopo aver pubblicato un EP esplosivo a sancire il ritorno della band lo scorso dicembre, i Locked In sono tornati con un nuovo capitolo nella loro saga.

L’ultimo tassello ad aggiungersi alla loro discografia è “The Solemn Leap” EP, uscito il 23 aprile su tutte le piattaforme digitali. È una belva feroce fatta di riff taglienti, linee vocali rabbiose, batteria martellante e testi profondi. È un mix equilibrato tra hardcore punk e metal, personale ma diretto nei testi, spontaneo e riflessivo allo stesso tempo.



ASCOLTA “THE SOLEMN LEAP”: https://epidemicrecordshc.bandcamp.com/album/locked-in-the-solemn-leap



La pausa di 7 anni che hanno interrotto con il precedente “Not Dead Yet” sembra essere un lontano ricordo e la band, con alcuni cambi di line up (uno dei quali è Tommy, ex chitarrista dei Fleshgod Apocalypse), è in gran forma.



In “The Solemn Leap” ci sono ospiti notevoli che esaltano la qualità delle canzoni in quattro brani su cinque: Samall Ali (Slander), Lorenzo (Hierophant), Josh (To Kill e Galeforce) e Inno.



Il contenuto di queste canzoni è incredibilmente intenso e questo particolare momento storico che stiamo vivendo rende questo disco ancora più significativo.



Il gruppo commenta:

“Abbiamo avuto modo di sperimentare sulla nostra pelle l’esperienza della reclusione e della paura. Queste esperienze sono arrivate in congiunzione con l’incontro con noi stessi.

Questo straordinario evento ha messo a dura prova tantissime persone e, purtroppo, in tanti non l’hanno superata.

Noi abbiamo voluto rivolgere il nostro sguardo a coloro che non sono riuscite a fare un atto di fede, un passo per salvarsi e per evitare la miseria.

Non c’entra la religione in questo caso, così come non c’entra la determinazione personale. Quello che noi intendiamo per “fede” è quel momento di lucidità in cui confidiamo in quello che possiamo fare come esseri umani, come persone con i propri limiti.

La coscienza di un cambiamento necessario impone un lasciarsi andare ad esso senza condizionamenti, né ripensamenti. A volte è tutto riassumibile in un unico momento. È un momento di calma, un momento di chiarezza, un momento solenne in cui possiamo fare una scelta in virtù della quale tutto può rimanere a galla ma deve necessariamente cambiare.”



“The Solemn Leap” vede una rinnovata collaborazione con Epidemic Records, che sta considerando una stampa limitata in vinile per questi due EP in futuro.



The Solemn Leap EP su tutte le piattaforme digitali: www.smarturl.com/TheSolemnLeapEP



LINK:

Locked In Facebook: https://www.facebook.com/locked.in.hc

Locked In Instagram: https://www.instagram.com/lockedin_hc

Epidemic Records Facebook: https://www.facebook.com/epidemicrecordshc

Epidemic Records Instagram: https://www.instagram.com/epidemicrecordshc