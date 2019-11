NH3: fuori il nuovo singolo WAITING ROOM con Chris#2!

Riceviamo dagli amici NH3 questo comunicato, e se il buongiorno si vede dal mattino…ne sentiremo delle belle! Intanto godetevi sta bomba!

Esce oggi 22/11/2019 “WAITING ROOM (Fugazi Cover) Feat. ANT – FLAG”, il nuovo videoclip degli NH3.

“WAITING ROOM” è un singolo che arriva a distanza di qualche mese dall’uscita del quinto lavoro in studio della band ska/core pesarese, attiva ormai da 18 anni e con alle spalle diversi tour Europei. La scelta di questa canzone vuole essere un omaggio a una delle band che più ha influenzato il background musicale dei ragazzi, alla storia che il brano stesso rappresenta, e al significato contenuto all’interno del pezzo. A impreziosire il singolo, la presenza di una delle figure più rappresentative della scena punk rock mondiale: Chris#2, cantante e frontman degli ANTI – FLAG.

www.youtube.com/watch?v=joZGZMLS49o&feature=youtu.be

Link per l’acquisto del singolo: WAITING ROOM

La collaborazione nasce dalla stima e dai valori che le due band condividono tra cui l’incondizionato supporto a Sea Shepherd Conservation Society. Il 100% del ricavato della distribuzione digitale del singolo e una parte della vendita del vinile in edizione speciale, andrà infatti, a supporto di “Operazione SISO” campagna contro la pesca illegale nel Mar Mediterraneo che Sea Shepherd sta portando avanti con ottimi risultati già da diversi anni.

L’uscita di “Waiting room” anticipa di qualche settima la release (a cura di Long Beach Records Europe) dell’edizione speciale in vinile di “SUPEHERO” contenente il nuovo singolo non presente invece nel formato CD.

Da dicembre gli NH3 saranno di nuovo on-the-road per la seconda parte del tour europeo di promozione all’album a cura di Make a Dream e Spider Promotion.

EUROPEAN TOUR (Winter Club Tour)

Fri 13 Dicembre – BOX – Davos (Switzerland)

Sat 14 Dicembre – HIRSCHENECK – Basel (Switzerland)

Sat 11 Gennaio – KARTIER LIBRE: Les 12 Ans c/o Salle Des Fetes Toulouse (France)

Fri 21 Febbraio – HAFENKLANG – Hamburg (Germany)

Sat 22 Febbraio – CLASH – Berlin (Germany)

Fri 6 Marzo – SONIC BALLROOM – Koln (Germany)

Sat 7 Marzo – NEXUS – Brunswick (Germany)

Fri 8 Maggio – JAHNHALLE – Nordenham (Germany)

Fri 22 Maggio – OPEN AIR AM LINDENHAIN (Germany)

Sat 23 Maggio – LUX – Hannover (Germany)

Il singolo “WAITING ROOM (Fugazi Cover) Feat. ANT – FLAG” è disponibile nei principali digital-stores ed è contenuto nel’edizione in vinile dell’album “SUPERHERO”, disponibile sia in formato digitale che fisico, su etichetta LONG BEACH RECORDS EUROPE per l’Europa e per PEOPLE OF PUNK ROCK RECORDS per Stati Uniti e Canada

In collaborazione con: MAKE A DREAM, LONG BEACH RECORDS EUROPE, PEOPLE OF PUNK ROCK RECORDS, SEA SHEPHERD CONSERVATION SOCIETY, HATE DIVIDES MUSIC UNITES, SPIDER PROMOTION