The Cloverhearts il video di Trenitalia

Di seguito potete vedere il video dei Cloverhearts tratto dall’EP uscito il primo novembre con special guest il nostro amico Cristian “Ruvido”



Dai falsi amici, alla sobrietà (temporanea), fino ad arrivare al peggior trasporto pubblico del mondo.solo alcuni dei temi trattati dalla Celtic Punk’Roll band – The Cloverhearts

Nato dall’amore reciproco per melodie orecchiabili, assalti di tamburi che schiacciano il cranio, fischietti di latta ed energiche esibizioni dal vivo,

Il cantante / cantautore australiano Sam Cooper e l’italiana flautista e piper Chiara de Sio si sono incontrati per la prima volta in uno spettacolo dei The Rumjacks a Manhattan, a New York.

Avanzando rapidamente in una serie di postumi di una sbornia, Cooper e de Sio si uniscono ora al chitarrista JJ Bassi, al bassista Stefano ‘Cione’ Becce e al batterista Christian Amendolara con un arsenale sonoro celtic / punk, pronti a pianificare molti altri postumi di una sbornia e spettacoli rock.