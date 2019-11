POLAR FOR THE MASSES – “Sono poco intelligente” nuovo singolo e videoclip

I vicentini POLAR FOR THE MASSES, sono stati una delle prime indie rock band italiane di nuova generazione. Approccio cantautorale unito alla botta del rock e alla sporcizia del punk, alla ricerca di un equilibrio costante tra contenuto e musicalità. Una voce fuori dal coro che ha una gran voglia di tornare a farsi sentire.

Dopo aver riacceso i motori con “Manifesto” online dallo scorso 18 ottobre, i PFTM, presentano “Sono poco intelligente” nuovo singolo e videoclip disponibile in digitale e su YouTube.

“Sono poco intelligente e non me ne frega niente”, così cantano i Polar For The Masses.

Una canzone che è un inno alla originalità e alla diversità in tutte le sue forme, contro ogni forma di ottusità che emargina e divide, che apostrofa negativamente quello che giudica sbagliato, che non capisce e che esce dagli schemi.

” Siamo sregolati, indaffarati ed incasinati e spesso ai margini, ci vogliono far sentire esclusi e poco intelligenti, invece siamo solo diversi”.

Guarda il video.

Streaming

Spotify https://spoti.fi/2NQKHsy?fbclid=IwAR2lv3WxhDXTkjanX_kASyXyhXhvdC-Ed_jWrOHYVxuQLkKb3zur4qN5-gU