PUNK ROCK HOLIDAY: prime conferme per l’edizione 2020

E’ già tempo di prime conferme per il Punk Rock Holiday, splendido festival che si terrà dal 10 al 14 Agosto prossimi nella cittadina di Tolmin in Slovenia e che è arrivato alla sua decima edizione.

Come al solito ce n’è per tutti i gusti: dal folk punk dei Flogging Molly, all’hc dei Refused e degli H2O, dal punk rock di Anti-Flag, Bouncing Souls, Flatliners e Authority Zero allo ska punk dei Mad Caddies, passando per l’hc melodico di Strike Anywhere, Belvedere e Chaser.

Tante le band annunciate anche per il Beach Stage, tra le quali spiccano i nostrani A Part Of Us e Thousand Oaks.

Per tutti i dettagli su line up, biglietti e location:

https://www.punkrockholiday.com/

https://www.facebook.com/punkrockholiday/

https://www.facebook.com/events/2376391189116763/