Indispensabile per ERROR 404

Dal 23 Novembre è disponibile in streaming e in digital download “Indispensabile”, il nuovo singolo degli Error 404, punk rock band lombarda che grazie a una forte attitudine e a una serie di singoli pieni di carattere si sta ritagliando uno spazio importante nella scena punk italiana. La canzone gioca sul contrasto tra un sound potente e “cattivo” ed un testo sentimentale.

Fuori dagli schemi, disillusa, come piace a me

ti senti esclusa e so perché, sei fragile

E se potessi tornerei, è troppo perfetto

Per farmi male inseme a te, senza ritegno

Gli Error 404 commentano il lavoro: chitarre potenti e distorte, una sezione ritmica presente e definita e delle parti soliste di chitarra presenti per tutto il brano caratterizzano “Indispensabile”. Ci stiamo avvicinando sempre di più al nostro sound, stiamo cercando di raggiungere un’identità per far sì che già dalla strumentale ci si possa riconoscere subito. Dal primo ascolto risalta subito l’influenza del punk rock californiano, ma arricchita con seconde voci, soli più articolati e cambi di tempo. Il testo è molto diretto e semplice e questo perché ci piace che chi ascolti il brano lo possa capire subito e sentire sua la canzone. Parliamo di una relazione impossibile ma che allo stesso tempo è bella e indispensabile. Si passa da momenti di tristezza a momenti di euforia, dalla riflessione all’impulsività.

Una riflessione anche sul fatto che molto spesso quello che è impossibile è allo stesso tempo quello che più desideriamo.