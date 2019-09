Diamo visibilità all’iniziativa Rock The Children che domani con i Bad Profile esordisce con uno spettacolo nel Reparto di Pediatria Oncologica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Per l’occasione regaleranno anche piccoli strumenti ai bambini in modo da rendere anche interattivo l’intrattenimento.

La missione di Rock The Children è quella di contribuire al benessere psicologico dei pazienti pediatrici basandosi sul potere terapeutico della musica.

Convertire l’energia del Rock in emozioni e trasformare la grinta delle note del pentagramma in strumento di forza coraggio e resilienza.

L’obiettivo è quello di offrire intrattenimento musicale (rigorosamente in versione unplugged nel rispetto del luogo) basato sulla condivisione, la partecipazione diretta e la carica necessaria per affrontare il periodo di ricovero in un ambiente ospedaliero che si trasforma in un teatro di emozioni

The Children è rivolto a tutte le Strutture Ospedaliere Pubbliche e Private che accolgono un Reparto Pediatrico indipendentemente dalla natura delle patologie trattate