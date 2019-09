INSANE: in anteprima il video dei Why Not Loser

Insane, uno dei brani più introspettivi del repertorio dei Why Not Loser, parla della continua guerra interna che spesso si vive quando ci si trova di fronte al dover prendere delle scelte che posso anche essere sbagliate.

Questa continua lotta finisce con un’autocritica a sé stessi: non sempre si impara dai propri errori e di conseguenza ci si auto giudica, costringendoci in qualche modo a vivere continuamente un conflitto interiore.

Tentativi di essere persone migliori, giuste ed equilibrate, che quotidianamente falliscono quando si scontrano con l’altra parte, quella oscura, maligna ed egoistica.

Pensieri a volte “Insani”.

I Why Not Loser sono una band Punk-Rock, nata nel Gennaio del 2008 nei dintorni di Treviso.

Solo sei mesi dopo, nel Giugno 2008 registrano “Loser Punk” il loro primo demo. A Gennaio 2009 entrano in sala di registrazione presso il Living Room Studio di Mantova per dar vita al loro primo album dal titolo “Born To Be A Loser”, che esce ufficialmente nei negozi in Aprile per l’etichetta indipendente Oxygenate Production. Nell’album è presente la canzone “Non Cambierà” che vede la collaborazione con Ettore e Stefano delle Cattive Abitudini, ex Peter Punk.

I riscontri da parte della critica sono positivi e l’album riceve buone recensioni da riviste come Rock Sound, Rumore, Rock Teen e su diverse webzine italiane ed estere. La band inizia così a condividere il palco con gruppi storici della scena italiana, come Linea 77, Pornoriviste, Punkreas, Los Fastidios, The Fire, Cattive Abitudini, Marsh Mallows, Moravagine e molti altri.

Dopo due anni di live in tutta Italia e un tour in Austria e Germania, la band nel Gennaio 2011 torna in studio presso il Rocker Studio a Sesto San Giovanni (MI), per registrare il secondo album “4 Mistakes”, prodotto da Oliviero ‘Olly’ Riva che, oltre a seguire e registrare la band in studio, partecipa all’arrangiamento dei brani.

Nel 2012 la band da un “arrivederci” alla scena musicale ma, nel 2017 torna in studio presso Artesonika di Pordenone per registrare nuovi pezzi e preparare nuovi live.

Così, nel Luglio 2018 esce il loro primo nuovo singolo dal titolo “Reunion” accompagnato dal rispettivo video.

Circa un anno dopo, lavorando alla colonna sonora del film indipendente “Hanno Ucciso l’Uomo Ragno” nasce invece il singolo “I’ve Got”, di cui viene girato un videoclip ufficiale dal promettente regista dello stesso lungometraggio, Paolo Pandin.

La canzone, inoltre, fa vincere al film tra i vari premi, anche il “Best Original Music” all’Apulia Web Fest.

Settembre 2019 è il mese della rinascita: dopo un cambio di chitarrista, esce il nuovo singolo Insane, con una nuova immagine per la band.

I Why Not Loser sono ufficialmente sponsorizzati ATTICUS CLOTHING.

