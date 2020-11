NO RESTRAINTS: novità in arrivo

In questo disgraziato 2020 con pochissimi modi per socializzare e scambiarci liquidi sotto i palchi abbiamo però un po di energia che arriva dalle sale prove e dagli studi di registrazione, linfa vitale per noi di Punkadeka come per tutti voi che vorreste chiedere a Conte il “bonus dischi”, idea che mi è venuta in mente ora e nemmeno troppo stupida…comunque parlando di cose serie i nostri amici No Restraints portano un sacco di novità:

La prima è che dai concerti saltati in Europa è nata una bella collaborazione con l’agenzia anglo/tedesca Breakout Promotion, che curerà il booking per i concerti europei.

La seconda novità, altrettanto succosa, è che il 13 novembre uscirà su Sunny Bastards Records un 7″ con gli olandesi Day Drinker, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali, ma per i feticisti del vinile sono in arrivo 500 copie suddivise in vari colori (100 pure black, 100 naturell/white marbled, 100 unique color e 200 orange/black), il pre-order è già attivo su shop.sunnybastards.de ed a breve anche su norestraints.limitedrun.com.

Terza e ultima novità l’uscita del singolo sarà accompagnata da un video del quale stanno girando dei fotogrammi in questi giorni, percui restate tuned che sti No Restraints spaccano a modo, ascoltateli!