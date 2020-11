The Asymptomatics... Masquerade Summer

Ispirati da artisti del calibro di Social Distortion, Rancid, Booze & Glory e Bouncing Souls, e scritto in Italia durante marzo / aprile 2020 COVID-19 lockdown in 3 passaggi: PAURA, RABBIA e VOGLIA DI CAMBIARE, “Masquerade Summer” dei THE ASYMPTOMATICS parla della vita quotidiana di ogni membro della band: chiamate whatsapp, birre fredde, passeggiate con il cane, sguardi sospetti di altre persone e droni della polizia.

“A causa del blocco dei COVID-19, abbiamo iniziato a comporre musica e suonarla una per una nelle nostre case. Al termine del lockdown, abbiamo iniziato a suonare in sala prove e questo è il risultato “.

C’è un mix di emozioni che non abbiamo mai provato prima, e c’è una lezione che tutti abbiamo imparato: dobbiamo prenderci cura gli uni degli altri e dobbiamo riconoscere che siamo fortunati, dopotutto, perché il domani non si conosce …

Mentre registravamo la canzone agli IndieBox Studios, abbiamo deciso di girare un video e abbiamo chiamato il nostro amico Luca Conzadori di Ellsi Prod. Insieme abbiamo deciso di organizzare uno “spettacolo segreto” sul tetto di una casa e invitare alcuni amici. Siamo molto contenti del risultato finale e speriamo che questa collaborazione duri nel tempo.

“Masquerade Summer non vuole essere il ricordo di giorni tristi, ma una speranza per tempi migliori…”