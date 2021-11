NO RESTRAINTS: concerti e nuovo disco!

Qualche news succosa da parte dei nostri amici No Restraints, innanzitutto la band da VercHell riprende l’attività live col botto, si comincia il 13 novembre al Vecchio Mulino di Valdengo (Biella) con quei ragazzacci de Il Complesso, passando per il 3 dicembre al Bunker di Torino per finire il 13 dicembre al Vicolo Schilke di Vercelli, trovate tutte le info nella nostra sezione dedicata ai concerti QUI.

La notizia che però mi fa iniziare meglio la settimana è che il prossimo disco dei No Restraints è già in stampa ed uscirà in due versioni: la prima in CD per Demons Run Amok, mentre la versione in vinile uscirà per la Sunny Bastards, che si è già occupata dello split con i Day Drinkers, due collaborazioni molto importanti in ambito europeo, che spero gli porti tante soddisfazioni; dovremo pazientare ancora qualche mese ma sono certo che sti ragazzi continueranno a sventolare senza fatica la pesante bandiera punk hardcore italiana.