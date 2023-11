Prophets of nothing é il secondo video / singolo dei NO RESTRAINTS estratto da “Leave a Trace”, Lo split LP con gli olandesi This Means war, uscito pochi giorni fa Per Sunny Bastards e Hardcore Tattoo Records.

L’album può essere ascoltato su tutte le piattaforme digitali o ordinato dallo store: https://distrokid.com/hyperfollow/norestraints/leave-a-trace

Il video è stato realizzato dal nostro amico Max Zanellato,

Le riprese sono state effettuate allo skate park di Vercelli.