ANDREA MANGES AND THE VETERANS + THE ODORANTS: tour a gennaio 2024

Striped Records presenta:

THE VETERANS + THE ODORANTS in tour!

Andrea Manges torna con i suoi VETERANS per quattro date attraverso il Nord Italia, in compagnia dei compagni di etichetta THE ODORANTS dalla Finlandia.

Andrea Manges And The Veterans sono attivi da più di un decennio, ma sono sempre stati confinati a “side-project” di membri di The Manges, Teenage Bubblegums, Ponches, Semprefreski.

Sono ormai una cult-band nella nicchia del Ramonescore, e nel 2024 hanno in programma parecchi concerti (si comincia con il Puke-Fest in Germania) e nuove uscite.

Pop-punk solare e melodico!

The Odorants sono un trio Finlandese dedito al punkrock, amano tanto i Ramones quanto gli Alkaline Trio ed i Cure. Si sono formati alla fine degli anni 90, riscuotendo un buon successo fino ad arrivare su major nel loro paese di origine. Dopo una lunga pausa si sono riformati e sono più carichi che mai!

Il loro nuovo album “Love Songs Never Die”, prodotto da Perry dei Travoltas, è in uscita il 19 Gennaio e verrà presentato proprio con questo tour (Striped Music).

Le date:

GIOVEDI’ 25 GENNAIO – TORINO – BLAH BLAH

VENERDI’ 26 GENNAIO – COMO – JOSHUA BLUES CLUB

SABATO 27 GENNAIO – LA SPEZIA – SKALETTA ROCK CLUB

DOMENICA 28 GENNAIO – CESENA – RIOT