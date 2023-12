ZEBRAHEAD a Milano nel 2024

Pop punk alla Orange County, gli Zebrahead non si limitano certo a cosa ci si aspetta dal genere: inserendo elementi rap e hip hop nel proprio suono, gli Zebrahead traducono le lezioni di Fugazi e Descendents in spettacoli live travolgenti e iper-energici, dove il crowdsurfing è l’ordine del giorno e i cori irresistibili.

Palchi condivisi con Green Day, Less Than Jake e Sum 41, i californiani sono un’ondata di leggerezza e voglia di divertirsi in un panorama progressivamente serio, una particolarità che li porterà a guadagnare dischi d’oro, sold out senza fine e un posto sui palchi più rilevanti del globo nel corso di 13 album di carriera.

Gli Zebrahead torneranno nel nostro Paese per un’unica data quest’estate. Pront* a spassarvela come non mai?

25 LUGLIO 2024 | LEGEND CLUB, MILANO

Viale Enrico Fermi, 98, 20161 Milano

https://dice.fm/partner/erocks-production/event/exqo2-zebrahead-25th-jul-legend-club-milano-tickets