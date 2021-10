Appuntamento sabato 22 Gennaio 2022 a Milano per il ritorno dei mitici The Bronx.



Hellfire Booking Agency, in collaborazione con Erocks Production, organizza la data italiana (l’unica del tour europeo) al Legend Club di Milano.

Prevendite live su Dice a partire dal 22 ottobre alle 11:00.

Resta aggiornato – evento facebook: https://www.facebook.com/events/557372458663080 .