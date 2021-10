A Novembre uscirà il debutto solista di Lars Frederiksen. Il chitarrista di Rancid, Bastards e Old Firm Casuals ha rivelato i dettagli di “To Victory“: l’ep conterrà 6 pezzi, tra i quali alcuni dei Bastards riarrangiati in chiave acustica.



Questa la traklist:

1. God And Guns

2. Army Of Zombies

3. Tomorrows Girls

4. Motherland

5. Comin’ Home

6. Skunx



L’ep uscirà per Pirate Press Records.

Lars Frederiksen – To Victory 12″ EP / CD / Cassette – Pirates Press Records