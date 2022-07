PUNK ROCK RADUNO 5: ecco il programma completo

Ci siamo, giovedì inizia il Punk Rock Raduno all’Edoné di Bergamo.

Ecco il programma completo.

Si inizia domani sera con il Welcome Party acustico al Goisis di Bergamo con i concerti di Beatnik Termites, Renato (I Like Allie) e Palmi & The Homograms

(1) WELCOME PARTY / Punk Rock Raduno 5 | Facebook

Da giovedì invece inizia il Raduno vero e proprio all’Edoné e in giro per la città:

GIOVEDI’ 14 LUGLIO @ EDONE’

22:30 – 23:30 THE PEAWEES (A STAGE)

21:30 – 22:15 DAN VAPID & THE CHEATS (A STAGE)

20:45 – 21:15 MARK SULTAN a.k.a. BBQ (B STAGE)

20:00 – 20:30 HAKAN (B STAGE)

VENERDI’ 15 LUGLIO @ EDONE’

23:15 – 00:00 THE METHADONES

22:15 – 23:00 THE HUNTINGTONS

21:15 – 22:05 STARDUMB ALL STAR BAND

20:30 – 21:00 GEOFF PALMER

19:45 – 20:15 LUCY & THE RATS

DJ Set Paolo Retarded

INK CLUB



16:00 – 17:00 THE HUNTINGTONS (exclusive Ramones set)

15:00 – 15:30 LIMOGES



(1) The HUNTINGTONS special Ramones set + LIMOGES @ Ink Club Bergamo (PUNK ROCK RADUNO 5!) | Facebook

BIKEFELLAS



14:00 – 14:30 KURT BAKER

13:30 – 14:00 GEOFF PALMER & LUCY ELLIS

13:00 – 13:30 MATT DEECRACK

(1) LUNCH PARADE OF STARS – Matt deeCRACK, Kurt Baker, Lucy Ellis & Geoff Palmer @ BIKEFELLAS (PRR5!) | Facebook

TASSINO CAFÉ



11:00 – 12:30 STARDUMB DJ TEAM

(1) WAKE UP CAMPERS!? Breakfast set by the STARDUMB DJ TEAM | Facebook

RADUNO TATTOO PARTY at MANOMORTA TATTOO BERGAMO

11:00 – 19:00 Guest Artists: CrapMan Mayo, Richie Headcheese, Valentina De Rosa, Olimpia Quartieri. Piercing: Nicole Barbieri. Special Guest: Mera Retarded

(1) PunkRockRaduno TATTOO PARTY 2022 | Facebook

SABATO 16 LUGLIO @ EDONE’

23:00 – 00:00 THE MANGES

22:00 – 22:45 BEATNIK TERMITES

21:00 – 21:45 GIANT EAGLES

20:00 – 20:45 STINKING POLECATS

19:00 – 19:45 LONE WOLF

18:15 – 18:45 DISCOMFORT CREATURE

17:30 – 18:00 THE YODEES

16:45 – 17:15 COCONUT PLANTERS

16:00 – 16:30 THE SLURMIES

Special appearances by MENAGRAMO and MASSI LANCIASASSI

AFTER PARTY at INK CLUB

01:00 – 05:00 DJ SET Mass Manges

BOMBONERA SOCIAL PUB

ROLLER DERBY SCRIMMAGE

13:30 – 14:00 Scrimmage (2nd Period)

13:00 – 13:20 ZATOPEKS live

12:30 – 13:00 Scrimmage (1st Period)

12:00 – 12:20 ZATOPEKS live

TAKE THE PUNK ROCK BUS



DJ set by Ciaccio Semprefreski

Itinerary:

10:00 – Edonè

10:30 – Bergamo Hostel

11:00 – Propilei

11:10 – Stazione

11:20 – Bikefellas

11:50 – Bombonera Social Pub

14:20 – Leaving Bombonera Social Pub

15:00 – Edonè

DOMENICA 17 LUGLIO @ EDONE’

21:00 – 22:00 BULL BRIGADE

20:15 – 21:00 BABY SHAKES

19:15 – 20:00 PAT TODD & THE RANKOUTSIDERS

18:30 – 19:00 THE BOBBY LEES

17:45 – 18:15 HIGHSCHOOL DROPOUTS

17:00 – 17:30 SINO HEARTS

16:15 – 16:45 PRINCE BEASTLY

15:30 – 16:00 SURPRISE SHOW

Per tutte le ulteriori info su line up, venues ed attività:ù

PUNK ROCK RADUNO 5 – HOME

(2) PUNK ROCK RADUNO 5 / FREE ENTRY | Facebook

(2) Punk Rock Raduno | Facebook