8 Agosto hardcore confermato (ma senza MADBALL)

Hellfire Booking Agency annuncia un cambio di programma per la data hardcore dell’estate.

A causa di problemi logistici e personali della band cui è stato impossibile per noi far fronte, i Madball, che avrebbero dovuto esibirsi assieme a Sick of it All e Comeback Kid questo prossimo 8 agosto, non proseguiranno oltre con l’intero tour europeo, sacrificando conseguentemente anche la data milanese.

Invece di lasciarci abbattere e cancellare la serata, abbiamo convinto Sick of it All, Comeback Kid e Spaced a suonare ugualmente per noi ed allungare un po’ i loro set, per regalarvi una nottata di mosh da far impallidire anche i Madball stessi.

Ci vediamo lì!

08 AGOSTO 2022 | CIRCOLO MAGNOLIA, SEGRATE (MI)

Via Circonvallazione Idroscalo 41, 20090 Segrate (MI)

Evento FB: https://www.facebook.com/events/edit/339463741333355/

Biglietti: https://link.dice.fm/Pc7bafca2d6a