Nuovo ep per i PUP.

La punk band canadese ha annunciato l’uscita di “PUP Unravels Live In Front Of Everyone They Know”, uscita prevista per il prossimo 12 ottobre.

L’ep contiene 6 pezzi e qui sotto potete ascoltare Robot Writes a Love Song e Matilda.

PUP Unravels Live In Front Of Everyone They Know | PUP (bandcamp.com)