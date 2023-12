PROTEX: 2 date in Italia

Formati nel 1978, i Protex furono i primi pionieri del movimento punk di Belfast.

Firmato per l’ormai leggendaria etichetta Good Vibrations, il loro album di debutto Don’t Ring Me Up ha ricevuto ottime recensioni e ha goduto di un’ampia trasmissione su Radio 1. Ben presto hanno attirato l’attenzione della Rough Trade Records, che ha ripubblicato il brano con grande successo. Ciò a sua volta portò la band a firmare per la Polydor Records, che pubblicò il singolo I Can’t Cope, seguito da I Can Only Dream.

Il 1979 vide la band mettersi in viaggio con i Boomtown Rats prima di intraprendere due lunghi tour negli Stati Uniti e in Canada all’inizio degli anni ’80.

Fu registrato un album con il leggendario produttore Chas Chandler, (Hendrix, The Animals, Slade), tuttavia, la band non era contenta del risultato e dopo una pubblicazione finale, A Place in Your Heart, la band e l’etichetta si separarono, Protex dividendosi subito dopo.

Avanti veloce fino al 2010, quando la Sing Sing Records di New York localizzò le registrazioni della Polydor e pubblicò l’album Strange Obsessions su vinile, accendendo un rinnovato interesse nella band.

I fondatori Aidan Murtagh e Dave McMaster riformarono la band e seguirono spettacoli in tutta Europa e Giappone, prima che la band fosse invitata a fare quella che divenne la prima di molte apparizioni al festival SXSW di Austin.

Nel 2017 Protex ha pubblicato l’album Tightrope su Bachelor Records e ha continuato a fare tournée negli Stati Uniti e in Europa fino alla pandemia del 2020. Con la pausa forzata dal tour la band si è concentrata sul lavoro in studio, pubblicando l’album Wicked Ways nel 2022.

Nel 2023 la band è tornata in Europa e a settembre ha intrapreso un altro tour negli Stati Uniti, iniziando con uno spettacolo tutto esaurito a New York.

I Protex concludono l’anno con due concerti in Italia e nel marzo del ’24 tornano negli Stati Uniti prima di intraprendere un tour europeo più avanti nel corso dell’anno.

I Protex saranno in Italia accompagnati dai Chronics e The Kaams:

Venerdì 15 dicembre al Bloom di Mezzago

Sabato 16 dicembre al Big Fuckin party a Poggibonsi