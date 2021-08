Fresco di pubblicazione il video di “It Could Be Real” tratto dal nuovo album (in uscita il 13 agosto su Fat Wreck ) del leader dei Lag Wagon è visibile di seguito:



Lo staff di Punkadeka.it e Joey Cape vi aspettano dal vivo al BAY FEST del 20 e 21 Agosto a Bellaria/Igea Marina! Non mancate!