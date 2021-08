“Inevitabile sconfitta”, dall’album “American Boy”, è il primo estratto del live in studio dei Decardinals.

Trasferta pugliese per Leandro Ferraiuolo del Till Deaf Recordings di Caserta per registrare in presa diretta il trio devoto all’hc melodico capitanato da Domingo Bombini.

Qua sotto trovate un piccolo assaggio.

Buon appetito!